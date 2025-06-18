Уникальное вино представили на стенде «Инкермана» на ПМЭФ

На стенде «Инкермана» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) представили уникальное вино «Бастардо Брют». Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела по развитию бренда «Инкерман» Александр Черный.

«Мы традиционно привезли наши вина, которые уже являются визитной карточкой завода марочных вин, в частности, Севастополь 1994 года урожая — это вино, которое знают все, и многие сегодня к нам придут именно чтоб попробовать это вино или еще раз попробовать это вино. Но также у нас сегодня много новинок: „Пино Нуар“ брют, это „Бастардо Брют“ — это красный брют, уникальная история, которую мы сделали и вот сегодня представляем на форуме», — сказал Черный.

Он добавил, что «Бастардо Брют» готовится из уникального сорта винограда — Бастардо магарачский. Он был выведен более 100 лет назад.

«Наш „Брют Бастардо“ готовится из сорта винограда Бастардо магарачский — уникальный сорт винограда, который буквально 100 лет назад наш институт виноделия „Магарач“ вывел этот сорт винограда, и за территорией Крыма он не встречается. И обычно, традиционно, из него готовят красные вина, тихие, но мы сделали из него брют. Это архисложная задача была для виноделов, но у нас получилось», — добавил Черный.

На заводе сейчас идет большая реконструкция, отметил Черный. В планах — ввести туристический кластер, который станет основой притяжения гостей в Севастополе.

«У нас же на заводе сейчас происходит большая реконструкция. Мы строим туристический кластер, который будет уже совершенно на новом уровне принимать гостей наших. Будет ресторан, большой фирменный магазин, будет порядка 10 дегустационных залов. То есть это будет уже новая точка притяжения в Севастополе, и вот сейчас на заводе идет активная реконструкция», — заключил начальник отдела.

На ПМЭФ также представили стенд дома шампанских вин «Новый Свет».

Фото, видео: 5-tv.ru

«Пино нуар наш юбиляр этого года, также Каберне Совиньон, тоже юбиляр, 30 лет. Также у нас наша уникальная линейка моносортовых вин Шардоне Кюве де Престиж, Рислинг Кюве де Престиж», — поделилась глава отдела маркетинга зала шампанских вин «Новый Свет» Юлия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что высокий экспортный потенциал российской косметики отметили на ПМЭФ.