Молодой человек приревновал возлюбленную.

В подмосковном Дзержинском в результате ссоры на почве ревности 20-летний парень убил свою 22-летнюю девушку. После случившегося он позвонил своей матери, обо всем рассказал, но нет, они не обратились в полицию. Мама и сын решили вместе скрыть следы преступления. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Как рассказали представители ведомства, молодая пара проживала в одной квартире по улице Лесная в Дзержинском. Конфликт между ними разгорелся 10 июня. В разгар ссоры парень задушил девушку, а потом обратился за помощью к родительнице. Они вывезли тело в Тульскую область и закопали его в поле.

Вскоре об убитой забеспокоились близкие, так как она перестала выходить на связь. Ее друзья и родственники обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

«В ходе допроса мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершенном им преступлении, а также сообщила о месте, где было сокрыто тело потерпевшей. В дальнейшем следователями, криминалистами во взаимодействии с волонтерами осуществлены поисковые мероприятия, в ходе которых обнаружено тело без вести пропавшей девушки», — сказано в заявлении СК.

Следователь люберецкого отдела СК РФ по Московской области задержал подозреваемого в убийстве. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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