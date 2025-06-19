Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок

В России был запущен пилотный проект, с помощью которого граждане смогут оплачивать свои счета через умные колонки. Технологию на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили Национальная система платежных карт (НСПК) и МТС Банк. Более подробной информацией с 5-tv.ru поделился глава НСПК Дмитрий Дубынин.

«Будем смотреть, как система работает. Технология пока на стадии прототипа, но в перспективе список доступных сервисов планируется расширить. Пользователи смогут с помощью умной колонки оплатить ЖКХ, детский сад, школу…» — уточнил гендиректор Национальной системы платежных карт.

Главное преимущество технологии — она сэкономит время россиян — посредством голосового сценария пользователи смогут погашать ежемесячные платежи, не отвлекаясь от других, более важных дел.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».