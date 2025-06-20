Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по 29 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Большая часть недели проходит под девизом: «Пойду посплю — так от меня вреда меньше». Неделя начинается со дня «Истинной потери», который лучше провести, максимально прижав уши.
Всю бурную и кипучую деятельность планируйте на четверг — это день со скрытыми бонусами. Выходные будут тихими.
Понедельник, 23 июня 2025 года
День Водной Свиньи
Не слишком удачное начало недели для трудоголиков. Понедельник не только день со слабой Ци из-за того, что это последний день 60-дневного цикла Цзя Цзы. Но это еще и день истинной потери.
Такие дни обычно лучше всего делать выходными. Вялые, неподдерживающие энергии обусловлены еще и тем, что это день поражения шести императоров.
Самое лучшее, что можно придумать в этот день — отдых без больших надежд на поддержку энергий.
Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.
Вторник, 24 июня 2025 года
День Деревянной крысы
Крыса идет против энергий месяца, и из-за этого конфликта что-то создать с поддержкой энергий такого дня точно не получится. Структура дня вязкая, тягучая, способствует медленному завершению процессов.
Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.
Среда, 25 июня 2025 года
День Деревянного быка
День не предвещает ничего хорошего, поскольку хороших звезд на него не хватило. Структура «Солнечный мистик под наказанием» печально известна как пособник ссор, драк, судебных разбирательств из-за имущества и финансовых потерь.
В такой день старайтесь вести себя как можно тише, занимайтесь рутиной и не ввязывайтесь в сомнительные активности.
Совет: вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.
Четверг, 26 июня 2025 года
День Огненного тигра
Прекрасный день для большинства дел. Множество счастливых звезд сияют и поддерживают все начинания, связанные с землей: земляные работы, закладка фундамента, начало строительства, въезд в новый дом, старт крупного проекта.
Если что-то в области бизнеса — тоже лучше назначайте все важное на этот день. Хорошо запускать, стартовать, отправляться в путешествия, торжественно что-то начинать.
Хорошо в такой день также искать медицинской помощи и начинать новую жизнь — это скрытое послание для пар, которые мечтают завести малыша. Словом, чем больше активности в этот день, тем лучше.
К тому же вся энергия, которую вы затратите на активность сегодня, вернется сторицей — в виде финансовых бонусов, хорошего здоровья и других весьма наглядных подарочков. Все, что связано с поиском богатства и славы, пройдет успешно.
Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.
Пятница, 27 июня 2025 года
День Огненного кролика
В этом дне преобладают две неприятные звезды Абордажного крюка и Красного феникса. Энергетическая картина вырисовывается малоприятная, и единственное, что ее немного сглаживает, — это умеренно позитивная структура «Звезда следует за Луной».
Она сулит карьерные успехи, но предостерегает от пламенных вспыльчивых реакций — выигрывает тот, кто действует мягко, вдумчиво, анализирует входящую информацию.
Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.
Суббота, 28 июня 2025 года
День Каменного дракона
Содержит убивающую (или разящую) энергию, или Ци, и не годится для важных дел. При этом хорошо сегодня проводить встречи, отдыхать, заниматься мелкими домашними делами.
Большинство из дел, кстати, обещает получить достойное завершение благодаря главной звезде Джи Фу.
Совет: общайтесь и заводите связи. Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.
Воскресенье, 29 июня 2025 года
День Земляной свиньи
День содержит звезду болезней, и поэтому не годится для обращения за медицинской помощью.
Офицер дня — закрытие, способствует успешному завершению дел. Поэтому планируйте это воскресенье тихим и уютным, по возможности.
Совет: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.
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