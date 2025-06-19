Песков: снижения Центробанком ключевой ставки на 1% недостаточно

Пресс-секретарь президента РФ уверен, что эти показатели тормозят нашу экономику.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru
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Снижения Центробанком ключевой ставки на 1% недостаточно, риски рецессии все еще актуальны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.
«Конечно, этого недостаточно. Ставка, тормозящая нашу экономику. Это осознанное, спланированное торможение», — сказал Песков.
Он добавил, что предметом споров в настоящий момент является исключительно вопрос о том, достаточно ли экономика была приторможена.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее заявил, что «по цифрам» в экономике наблюдается охлаждение, а по индикаторам она находится на грани перехода в рецессию. Комментируя это высказывание, Песков отметил, что на этот счет существует множество точек зрения.
«Многие с ним согласятся. Кто-то скажет, что нужно десять раз перестраховаться, потому что экономика у нас большая. Четвертая в мире», — сказал Песков.
Он объяснил, что принимать резкие и необдуманные решения — непозволительно для российской власти.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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