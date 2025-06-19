«Сайгаки никуда не перебежали»: Светлана Радионова о проблемах миграции животных

Природоохранный орган намерен пересмотреть политику действий в отношении ряда представителей фауны.

Массовая миграция сайгаков не представляет собой опасность. Об этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова эксклюзивно рассказала в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

В текущем году произошла необычная миграция сайгаков. Огромное количество особей самостоятельно переселились на территорию РФ. Многие люди восприняли такой «побег» животных неблагоприятным. Однако, по мнению специалиста, все происходит так, как должно быть.

«Давайте так, сайгаки никуда не перебежали, каждый год миграция происходит. Мы с Казахстаном на эту тему на международных площадках достаточно большую дискуссию ведем», — сказала она.

Как отметила Радионова, сайгаки не переселились куда-то, а их миграция является естественным процессом. Вопросы, касающиеся защиты этого краснокнижного вида, активно обсуждаются на международных платформах. Казахстан поднял тему пересмотра статуса сайгаков, поскольку их популяция, к счастью, значительно восстановилась.

«И как только мы поймем, что популяция вне опасности, мы снимем ограничения. С краснокнижными, на них нельзя охотиться, нельзя отстреливать, нельзя их регулировать численность. Сейчас мы понимаем, что это уже восстановленная популяция, вполне себе жизнеспособная. И сейчас ведется большая работа по пересмотру требований Красной книги», — поделилась Радионова.

Такие меры крайне необходимы, чтобы предотвратить негативные последствия для сельского хозяйства и обеспечить гармоничное сосуществование с природой. Как подчеркнула специалист, главной задачей государственного аппарата является нахождение баланса между экологической защитой и интересами общества. Это требует ответственного подхода к каждому аспекту — от сохранения экосистем до поддержки местного населения и их хозяйств. Это постоянная работа, требующая внимания и усилий всех заинтересованных сторон.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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