Мурашко: расходы на выпуск медпрепаратов в России сократились в три раза

Порядка 85% препаратов, регистрируемых в последние полтора года на фармацевтическом рынке России, являются отечественными.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Роман Пименов
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В России в три раза сократилась сумма расходов на создание медпрепаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) во время сессии «Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни», передает РИА Новости.
«От разработки до выхода лекарственного препарата фактически за последний год суммы расходов сократились в три раза, по медизделиям — в два раза», — отметил он.
Министр здравоохранения пояснил, что взгляды на производство были пересмотрены в период пандемии. Именно тогда начались поиски новых методов регулирования отрасли. И сейчас ни в коем случае нельзя терять скорость развития в медицинской сфере. Ведь порядка 85% препаратов, регистрируемых в последние полтора года на фармацевтическом рынке России, являются отечественными.
Также Мурашко подчеркнул, что в России изменился регуляторный ландшафт в медицине. Среди изменений — упрощение регистрации препаратов. Помимо этого министр отметил, что в РФ сейчас достаточно методов поддержки разработчиков лекарств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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