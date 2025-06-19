Мурашко: расходы на выпуск медпрепаратов в России сократились в три раза

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 34 0

Порядка 85% препаратов, регистрируемых в последние полтора года на фармацевтическом рынке России, являются отечественными.

Мурашко: расходы на выпуск медпрепаратов в России сократились в три раза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Роман Пименов

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Тема:
ПМЭФ 2025

В России в три раза сократилась сумма расходов на создание медпрепаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) во время сессии «Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни», передает РИА Новости.

«От разработки до выхода лекарственного препарата фактически за последний год суммы расходов сократились в три раза, по медизделиям — в два раза», — отметил он.

Министр здравоохранения пояснил, что взгляды на производство были пересмотрены в период пандемии. Именно тогда начались поиски новых методов регулирования отрасли. И сейчас ни в коем случае нельзя терять скорость развития в медицинской сфере. Ведь порядка 85% препаратов, регистрируемых в последние полтора года на фармацевтическом рынке России, являются отечественными.

Также Мурашко подчеркнул, что в России изменился регуляторный ландшафт в медицине. Среди изменений — упрощение регистрации препаратов. Помимо этого министр отметил, что в РФ сейчас достаточно методов поддержки разработчиков лекарств.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
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