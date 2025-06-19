В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 21 0

Пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП

В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
ПМЭФ 2025

Процесс перевода средств будет быстрым и безопасным.

У цифровой платформы MAX появится функция перевода средств через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин во время подписания соглашения о сотрудничестве с гендиректором VK Владимиром Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Сначала между VK и НСПК будут проведено тестирование переводов, чтобы платформа поддерживала клиентские сервисы разных банков.

«Мы уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в этом году пользователи отечественного мессенджера MAX смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько кликов. Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным», — подчеркнул Дубынин.

Кириенко, в свою очередь, отметил актуальность оперативного и комфортного перевода средств для российского пользователя. Он уверен, что при объединении технологического опыта двух компаний получится создать востребованное, надежное и удобное решение.

MAX — это цифровая платформа от VK. В нее встроены мессенджер, конструктор чат-ботов, мини-приложения, ИИ-помощник и сервис организации путешествий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
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