Пока рано говорить: Костин прокомментировал риск рецессии в экономике РФ

Глава ВТБ Андрей Костин уверен, что пока рано говорить о рецессии в российской экономике. Об он заявил в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), комментируя заявление министра экономического развития Максима Решетникова.

По мнению Костина, ситуация в экономике действительно непростая, но не стоит делать преждевременные выводы.

Он подчеркнул, что текущее ужесточение кредитно-денежной политики Центрального банка замедлит темпы роста, однако это еще не повод для драматичных выводов.

«Вы знаете, я бы пока не говорил про рецессию. Мы все понимаем, что нынешняя очень жесткая кредитно-денежная политика приведет к замедлению экономического роста, безусловно. И мы не будем иметь, конечно, ни 4%, ни 3%. Я думаю, что-то может быть чуть больше 1% или в районе 2%», — считает российский банкир.

Костин отметил, что высокая ключевая ставка может быть эффективным инструментом на коротком отрезке времени. Однако при ее длительном сохранении возможны риски более жесткой «посадки» экономики.

«Высокая ключевая ставка хороша, если применять ее на короткой дистанции. А вот ее длительное сохранение, безусловно, ведет сначала к плавной посадке, которая впоследствии может стать более жесткой», — отметил Андрей Леонидович.

Глава ВТБ подчеркнул важность постоянного мониторинга макроэкономических показателей, особенно инфляции и общего состояния бизнеса.

«Мы это делаем, и пока все-таки я бы критическим состояние компаний не назвал, хотя многие переживают тяжелые времена, очень высокие ставки, очень высокие долги на самом деле. Большая часть сегодня заработанного, конечно, если не все, компании вынуждены тратить именно на обслуживание долга», — добавил Костин.

В то же время он выразил понимание позиции Центробанка, подчеркнув, что регулятор действует последовательно и необходимо дать ему время для корректировки курса в зависимости от динамики инфляции.

«До конца года мы вполне можем еще выдержать эту политику, посмотреть, если инфляция начнет снижаться. Центральный банк уже дал сигнал, пускай он пока очень скромный, но 1% мало на что влияет в практической работе. Все равно ставки у него безумно высокие. Но, тем не менее, какой-то сигнал рынку есть. Регулятор готов, видимо, рассматривать сценарий более низких ставок», — заявил финансист.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее в 5-tv.ru рассказали, что министр экономического развития Максим Решетников сообщил о том, что экономика России замедляется и близка к рецессии, на фоне высоких процентных ставок и слабой инвестиционной активности.