Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры

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Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 54 0

В сфере культуры в России наиболее востребованы звукорежиссеры и осветители

Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры

Фото: Министерство культуры РФ

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Тема:
ПМЭФ 2025

Также министр культуры РФ отметила стабильно высокий конкурс в творческие вузы

В России в культурной отрасли больше всего востребованы позиции, связанные с техническим трудом. Об этом «Известиям» сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на Петербургском международном культурном форуме (ПМЭФ).

Больше всего в сфере культуры востребованы звукорежиссеры, художники по свету, осветители. Также в топе позиций — художники, костюмеры и гримеры.

«С точки зрения того, как запустить и остановить фонтаны и сохранить их для будущего поколения, это также актуально, как и специалисты по старинным часам, как специалисты по мебели, реставраторы. Это все, что сейчас на самом деле, я думаю, будет говориться на каждой панельной дискуссии, как необходим физический труд, помимо очень серьезных полуфилософских разговоров об искусственном интеллекте», — сказала министр.

При этом Любимова отметила стабильно высокий конкурс в творческие вузы России. Среди них есть и такие, где на одно место претендуют до 80 абитуриентов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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