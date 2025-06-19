Кириенко: MAX не будет развивать собственную платежную систему

По его мнению, выбор платежной системы должен быть свободным для пользователя.

Цифровая платформа MAX не будет развивать собственные платежные системы. Об этом сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко на сессии «Платежи обесцениваются? Трансформация мирового платежного рынка» Петербургского международного экономического форума.

«Мы отказались от развития собственных платежных систем, <…> поняли, что в России очень сильно развитый финтех (финансовые технологии. — Прим. ред.), и нет смысла развивать собственную систему, при этом ставя пользователя в такой неестественный выбор», — отметил он.

Также гендиректор VK объяснил, что, по его мнению, определенные банк или система должны быть свободным выбором пользователя. MAX — в первую очередь коммуникационная платформа, пусть на ее базе и строятся дополнительные сервисы, в том числе включающие в себя транзакции денежных средств.

Ранее Кириенко побеседовал с генеральным директором Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрием Дубыниным. После беседы было объявлено, что в цифровой платформе появится функция перевода средств через Систему быстрых платежей (СБП).

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».