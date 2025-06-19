Дмитрий Заворин назначен генконсулом России в Ухане

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Дмитрий Заворин назначен генконсулом России в Ухане

Дмитрий Заворин назначен генконсулом России в Ухане

Фото: Telegram/МИД России /MID_Russia

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Дипломат успел поработать в российских посольствах четырех стран мира.

На пост генерального консула России в городе Ухань в Китайской Народной Республике (КНР) назначен Дмитрий Заворин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Заворин Дмитрий Иванович назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Ухане, КНР», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, Заворин родился в 1964 году, а в 1992 году закончил МГИМО МИД России. Политический деятель владеет китайским и английским языками. Также ему присвоен дипломатический ранг советника первого класса в апреле 2015 года.

До назначения в Ухань Заворин работал на различных позициях в МИД страны и за рубежом. В том числе занимал должности в российских посольствах Монголии, Китая, Великобритании, Финляндии и в генеральных консульствах США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посольство РФ возобновит деятельность в Тоголезской Республике в текущем году. Распоряжение уже подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

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