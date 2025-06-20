Украинские боевики массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске (украинское название города Торецк — Прим. ред.) в ДНР. Как рассказали РИА Новости беженцы, преступные действия националистов фиксировались в то время, когда населенный пункт еще не был освобожден российскими войсками.

«Они (боевики ВСУ — Прим. ред.) мины всякие делали. Они (боевики ВСУ — Прим. ред.) коробочки всякие сбрасывали, которые реагируют на тебя. Взрывались люди, которые подбирали какие-то коробочки, которые наступали на пачки сигарет. Разные случаи бывали. Даже детские игрушки делали (минировали — Прим. ред.)», — рассказала беженка.

По словам еще одного беженца, националисты заминировали оставленного на улице на лавочке игрушечного медведя, которого чуть не подобрал его племянник.

«В доме, где мы спасали свою жизнь последние месяцы, находился целый мешок таких игрушек. Один к одному этих медвежат», — добавили беженцы.

Об освобождении Дзержинска в Минобороны РФ сообщили 7 февраля 2025 года. В ходе боев за населенный пункт ВСУ потеряли свыше 26 тысяч боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.