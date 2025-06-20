Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» по случаю дня рождения короля Карла III (в Соединенном королевстве его празднуют летом, несмотря на то, что монарх родился 14 ноября. — Прим. ред.) собрались у резиденции посла Великобритании в Москве, чтобы напомнить Лондону о том, что он является пособником киевского режима, поставляя оружие, из которого боевики ВСУ убивают мирных жителей Донбасса.

«Сегодня мы пришли к резиденции посла Великобритании, где сейчас проходит празднование по случаю дня рождения короля Великобритании, чтобы напомнить им, что эта страна является пособником киевского террористического режима», — сказал руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин

Они подготовили баннеры с надписями «Вход для предателей Родины», «Там продаются за гроши», «Вербовочный пункт MI6».

«В то же время на пир в логово британской разведки MI6 приехали иностранные дипломаты и представители так называемой либеральной общественности. В условиях проведения СВО и на фоне регулярных обстрелов российских городов со стороны ВСУ», — заявил начальник федерального штаба «Волонтерской роты боевого братства» Дмитрий Потапов.

Активисты собрались с фотографиями жертв военных преступлений киевского режима, совершенных в том числе при пособничестве Лондона. Так, более 300 человек скандировали лозунги: «Предатели России — вон из страны!», «Великобритания сеет смерть», «Великобритания — ваше оружие убивает стариков и детей», «Великобритания — спонсор украинского террора», «Пособники Украины — ваши руки навечно в крови!»