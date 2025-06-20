Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково

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Туристы более суток не могут попасть на самолет из Санкт-Петербурга в Хургаду

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

По сообщениям пассажиров, на отдых не могут отправиться около 250 человек.

Сотни человек провели эту ночь в аэропорту Петербурга. Спать на чемоданах пришлось из-за поломки авиалайнера. Туристы должны были вылететь в Египет больше суток назад. Пассажиров даже зарегистрировали на рейс и посадили в самолет. Но взлет прервали в самый последний момент. Что произошло на борту, и когда туристы смогут оказаться на море — выясняла корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

Этим летом Египет обещал стать бюджетной альтернативой Турции — море, солнце и даже премиальные отели по ценам ниже обычных. Вот только добраться туда оказалось не так просто.

Самолет должен был вылететь из Петербурга еще накануне в 6:45 утра. Сначала рейс немного задержали. В 8:15 самолет начал разбег, но внезапно резко затормозил прямо перед взлетом. Пассажиров вернули в терминал.

«На сегодняшний момент находимся 23 часа в Пулково. У нашего первого самолета не открылись закрылки, поэтому нас вернули на посадку. Нас три раза покормили, мы поспали — так что теперь нам не страшно уже ничего», — рассказала пассажирка Екатерина Лесных.

По официальной версии, полет прервали по техническим причинам. В аэропорту пассажирам выдали еду и напитки, обещая все исправить. Но вылет откладывался снова и снова.

По сообщениям пассажиров, на отдых не могут вылететь около 250 человек. Кто-то сам отказался от отпуска, кому-то вообще аннулировали билет. Остальных пообещали доставить в Хургаду, И ради этого из Египта специально прислали еще один Airbus.

Первая группа туристов вылетела в 4:15 утра. Тут тоже не обошлось без задержек. Ими чартерный перевозчик «Аль-Масрия Юниверсал» давно прославился. Вовремя не вылетел каждый второй самолет. И на платформе для путешественников у этой авиакомпании один из самых низких рейтингов.

«Такое отношение к пассажирам недопустимо. Необходимо кардинально и в сжатые сроки изменить ваши подходы к планированию операционной деятельности. После безопасности полетов комфорт пассажиров — ключевой приоритет для всех без исключения участников рынка авиаперевозок России», — отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В начале этой недели Росавиация вопрос поставила ребром — если к августу регулярность полетов перевозчика не увеличится, то авиакомпании откажут в выполнении чартерных рейсов.

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