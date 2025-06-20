Песков прокомментировал информацию о политическом убежище для Маска

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 2 336 0

Неужели американский бизнесмен переберется в Россию?

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком прокомментировал сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск якобы попросил политическое убежище в России.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что предложит МИД РФ предоставить американскому бизнесмену политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон назвал Маска нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из Соединенных Штатов. В беседе с РИА Новости Даванков отмечал, что России «такие мигранты нужны».

Так, корреспондент «Известий» Виктор Синеок спросил Пескова, если бы Маск обратился с такой просьбой, то как бы отреагировала на это Москва.

«А зачем ему убежища просить? Может быть, это „утка“ какая-нибудь. Никто не подтвердил (эту информацию. — Прим. ред.)», — прокомментировал Песков.

Недавно между Маском и Трампом произошла публичная ссора из-за предложенного президентом США законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал этот законопроект «отвратительной мерзостью» и призвал «убить его».

Трамп, в свою очередь, выразил разочарование Маском, отметив, что «сделал для него многое». Вскоре Маск выразил сожаление по поводу некоторых постов о Трампе, заявив, что они «зашли слишком далеко».

Тема:
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