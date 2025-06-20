Ковальчук сообщил о главном подходе научно-технологического развития России

Также он рассказал об указе, регулирующим это направление развития.

Главный подход указа научно-технологического развития России заключается в создании и развитии природоподобных технологий. Это заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, этот подход был предложен в первую очередь «Курчатовским институтом».

Также Ковальчук подчеркнул: все, что сегодня происходит с человечеством, — это борьба за ресурсы.

«Десять лет назад президентом был подписан указ, в котором была утверждена стратегия научно-технологического развития России на десять лет. Это короткий документ, очень емкий, в котором сформулированы глобальные вызовы, стоящие перед человечеством и перед цивилизацией, и пути ответа на них. Это не частный документ, а некий глобальный, общецивилизационного толка. Его справедливость была подтверждена десятилетней жизнью настолько, что дальше этот документ был пересмотрен с точки зрения его дополнений современными реалиями и утвержден президентом уже в новой редакции на последующий десятилетний срок», — отметил президент НИЦ.

В документе в первую очередь речь идет об энергетических проблемах. А также — о нехватке ресурсов, питьевой воды, о демографических и продовольственных проблемах человечества.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».