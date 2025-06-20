Силуанов: охлаждение российской экономики работает

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в студии «Известий» рассказал о том, что охлаждение экономики России работает.

«Охлаждение работает, да, оно болезненно работает. Все предприятия ждут смягчения денежно-кредитной политики», — поделился он.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что, по мнению главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, инфляция достигла уровня, при котором регулятор может начать принимать меры по ослаблению денежно-кредитной политики.

«Мы видим, что рост есть. ВВП вырос на 1,7%, в апреле, по оценкам Минэка, — на 1,9%», — добавил глава Минфина.

По мнению Силуанова, после успешной разработки бюджета на предстоящий трехлетний период у Центрального банка появится больше оснований для смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак сообщил, что экономика страны находится под контролем и постепенно замедляется. По его оценке, потенциал роста экономики России превышает 3%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».