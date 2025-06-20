Путин заявил, что безработица в РФ остается на минимальном уровне

Уровень безработицы в России стабилизировался и составляет 2,3%. Об этом заявил президент РФ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам российского лидера, за последние четыре года количество занятых в РФ увеличилось на два миллиона 400 тысяч человек.

«Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%», — заявил Путин.

Как уточнил президент, в стране наблюдается позитивная динамика в сфере трудоустройства специалистов, которые делают в своей карьере первые шаги.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».