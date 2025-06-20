Путин предложил извлекать ценные компоненты из вредных отходов

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 78 0

Технологии необходимо задействовать на благо экологической ситуации в стране.

Путин предложил извлекать ценные компоненты из вредных отходов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Тема:
ПМЭФ 2025

Президент России Владимир Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной инфраструктуры», — сказал президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
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