Путин: в России недостаточный уровень зарплат

Государственная Дума должна в кратчайшие сроки принять правительственный пакет проектов по улучшению российского трудового законодательства. Это заявление президент России Владимир Путин сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Он отметил, что в России намерены и дальше способствовать снижению доли занятости в так называемых обеспечивающих секторах — через повышение эффективности экономики, внедрение цифровых платформенных решений.

«Естественно, мы должны дать занятым здесь людям альтернативу. Будем стимулировать создание современных, более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу. Под его потребности, а, главное, в интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную Думу принять их в короткие сроки», — отметил президент РФ.

По словам Путина, именно в качественной, структурно новой занятости находится ключ к повышению доходов граждан и к сокращению социального неравенства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».