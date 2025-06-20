Путин заявил о масштабной трансформации глобальной экономики

Сегодня глобальная экономика переживает самую большую трансформацию за последнее десятилетие. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики, то сегодня это уже 40%. Очевидно, что эта доля будет только расти», — отметил российский лидер.

Путин убежден в неизбежности этого факта. По его словам, старые механизмы эпохи глобализации себя дискредитировали.

Президент также призвал лидеров стран-партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».