«Не выполнила свое женское предназначение»: Лена Катина о послеродовой депрессии

Певица воспитывает двух сыновей.

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина призналась, что пережила послеродовую депрессию. Об этом певица рассказала на одном из подкастов. Звезда переносила сына Александра от первого брака с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем на неделю, по этой причине ей пришлось сделать кесарево сечение. Катина также призналась, что не могла кормить сына грудью.

Певица откровенно рассказала о трудностях, которые ей пришлось пережить.

«Я планировала родить сама, даже попробовать без эпидуралки, потом кормить ребенка минимум шесть месяцев, но все пошло не по плану. Я вообще не была к этому готова — у меня появилась мысль, что раз не смогла сама, значит не выполнила свое женское предназначение. На этом фоне развилась послеродовая депрессия», — призналась певица.

Катина заявила, что ее первенец не был спокойным, и вспомнила бессонные ночи над его кроватью.

«Начинается вот эта круговерть — недосып, ребенок не берет грудь. Опять ничего не получается, грудное вскармливание не идет, чувствуешь себя как недоженщина. То есть мало того, что родить не смогла, так еще и выкормить не смогла», — заявила Елена.

Сейчас девятилетний Саша живет с мамой. Кузманович навещает ребенка на зимних каникулах. У мальчика сложились прекрасные отношения с новой девушкой отца.

«У них сложились прекрасные отношения, она замечательный человечек, я прям сама в нее влюбилась. Летом я отправляю Сашку к папе. Так что все нормально, мы все в нормальных отношениях», — призналась Катина.

В 2022 году Лена связала себя узами брака с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. В этом союзе у певицы появился на свет второй наследник, мальчика назвали Демьяном.

«Я всегда говорю Саше, что люблю их с Демьяном одинаково, но Сашу на 8 лет дольше. И нам это помогло — у них полнейшая любовь и практически нет ревности», —заявила Катина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Катина больше не собирается становиться мамой. А вот ее супруг, предприниматель Дмитрий Спиридонов, мечтает о пополнении в семействе.