Путин: России необходимо структурно менять импорт

Стране нужно сконцентрироваться на производстве высокотехнологичных, сложных товаров и услуг.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
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Россия должна изменить структуру своего импорта и сосредоточиться на производстве более технологичных товаров и услуг внутри страны. Об этом заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Важно последовательно трансформировать структуру нашего импорта, то есть продукцию, которую мы покупаем. При этом постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического ручного труда», — сказал российский лидер.
Президент указал на необходимость развивать производство более сложных товаров и услуг с высокой степенью автоматизации и добавленной стоимостью. Это поможет улучшить качество занятости граждан.
Президент также отметил, что страны-партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) будут настраивать таможенную и тарифную политику для стимулирования формирования новых производственных цепочек и переноса передовых технологий в эти страны. Это, по мнению Путина, также должно способствовать повышению качества занятости и созданию высокооплачиваемых рабочих мест в России.
Президент поручил правительству и бизнесу изучить текущую ситуацию и разработать конкретные шаги для ее улучшения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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