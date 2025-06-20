Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться

После долгих попыток игры в одни ворота Москва прекратила попытки поиска диалога.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Россия предлагала Украине договориться и предупреждала, что дальше ситуация будет становиться только хуже. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Каждый раз мы слышали «нет, нет, нет». А мы говорили: «Давайте сейчас, хуже будет», — сказал Путин.
Он добавил, что Москва перестала пытаться договориться, так как все предложения об урегулировании конфликта не были услышаны.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
- 20 июн
- Харченко о ПМЭФ: площадка не только для дискуссий, но и для конкретных решений
- 20 июн
- Ковальчук рассказал о перспективах выращивания органов в мини-пигах
- 20 июн
- Путин: Россия всегда стремилась договариваться со всеми партнерами
- 20 июн
- «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин об ударе по российской экономике
- 20 июн
- «Если выпить, надо же закусить чем-то»: Путин о поставках российской водки в ЮАР
- 20 июн
- Путин: недруги постоянно ищут способы нанести РФ экономический ущерб
- 20 июн
- Путин: национализация не может положительно влиять на экономику
- 20 июн
- Путин призвал выработать нормативную базу по оспариванию приватизационных сделок
- 20 июн
- Путин поддерживает возвращение иностранных компаний в Россию
- 20 июн
- Путин об ирано-израильском конфликте: «Не стоит забегать вперед»
Читайте также
80%
Нашли ошибку?