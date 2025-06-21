«Писали, что я умерла»: как живет звезда «Афони» Нина Маслова
Звезда «Афони» Нина Маслова ведет затворнический образ жизни и ходит в церковь
Фото: Кадр из к/ф «Афоня», реж. Георгий Данелия, 1975 г.
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Актриса уже давно стала затворницей.
Заслуженная артистка РФ Нина Маслова, известная по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Большая перемена», в последние годы ведет затворнический образ жизни. Актриса часто посещает церковь и изучает медицинскую литературу.
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В беседе с «Абзацем» 78-летняя знаменитость призналась, что ее полностью устраивает то, как складывается ее жизнь. Однако она недовольна слухами, которые распространяют о ней в СМИ.
«Обо мне постоянно пускают неприятные слухи. В газетах писали, что я умерла. Мне на улице много раз говорили, что видели такие заметки. Однажды мне однокурсница звонила по этому поводу. Ужасно!» — поделилась актриса.
Также Маслова заявила, что в целом она счастливый человек. Она ни в чем не нуждается и даже особо не следит за своей пенсией. При этом в 2024 году актриса рассказывала, что ее пенсия составляет 20 тысяч рублей. Она отмечала, что большего ей не требуется, и посоветовала учиться жить без денег.
Нина Маслова стала известной благодаря ролям ученицы Виктории Коровянской в «Большой перемене», царицы Марфы Васильевны в «Иван Васильевич меняет профессию» и Елены в «Афоне». В 2006 году она получила звание заслуженной артистки России.
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