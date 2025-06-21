«Забираю деньги»: Катя Лель принялась спасать азартных людей

В Москве прошла вечеринка в честь первого дня рождения картинг-площадки Тимати.

Заслуженная артистка России Катя Лель призналась корреспонденту 5-tv.ru, что она очень адреналиновый, но при этом совсем не азартный человек. Наоборот, она спасает от опасной зависимости других, забирая их деньги.

Пару дней назад в Москве состоялся фестиваль ФЕСТ-01 в честь дня рождения площадки «Тимати Картинг». Поздравить популярного рэпера и неугомонного бизнесмена Тимура Юнусова пришли его близкие друзья, а также коллеги по сцене. Среди гостей оказалась и исполнительница нашумевшего трека «Муси-пуси» Катя Лель.

«Я очень адреналиновый, но не азартный человек. Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — сказала Катя Лель.

По словам артистки, все должно быть в меру (речь идет про езду на машинах. — Прим. ред.), чтобы понимать, что ты делаешь и на какой скорости.

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