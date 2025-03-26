Командир экипажа: Эвелина Бледанс рассказала об участии в гонках на выживание

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс участвовала в гонках на выживание и даже была командиром экстремального экипажа. Об увлечении своей молодости 55-летняя артистка рассказала на премьере фильма «Жига. На полной скорости» в кинотеатре «Октябрь» корреспонденту 5-tv.ru. На светское мероприятие она пришла с младшим сыном Семеном.

Сюжет картины закручен вокруг проблем главного героя, который нашел в городе автомобиль «Жигули» деда, страстно увлекавшегося гонками. Теперь и самому юноше предстоит подобное состязание. Как отметила Бледанс, парням действительно нужны такого рода хобби, чтобы они превращались в отважных рыцарей. На чем еще, если не на железном коне, совершать подвиги в наше время?

«Сегодняшний фильм очень важен и нужен. Потому что если молодежь теряет свои ориентиры, то они могут вдруг найти для себя увлечение, которое поможет и возмужать, и показать свою мужскую силу, и завоевать сердца девушек», — сказала артистка.

Как отметила Бледанс, в прошлом и она поддавалась азарту и проверяла себя на прочность четырехколесными состязаниями

«Я в свое время участвовала в гонках на выживание. Даже рулила, была в комбинезоне с табличкой „Бледанс“ и „Командир экипажа“. Я ездила на внедорожниках, и это было действительно круто. Конечно, это было не вчера, и сегодня вряд ли я бы рискнула рассекать по грязи на внедорожниках», — призналась она.

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