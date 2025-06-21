Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 26 0

Отказ Киева от реальности может привести к печальным последствиям.

Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Украине нужно признать итоги референдумов, которые состоялись в четырех новых регионах РФ несколько лет назад. Об этом российский лидер Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

«Важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому что это то, что мы называем демократией», — указал президент.

Президент подчеркнул, что необходимо принять этот факт как данность, поскольку отказ от реальности может привести к возобновлению вооруженного конфликта.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ряд стран отказались признавать результаты голосования, включая саму Украину.

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