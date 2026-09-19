В Сербии раскрыли «рецепт победы» Путина над Западом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Европейские лидеры сталкиваются с внутренними проблемами из-за поддержки Украины.

Как Путин собирается победить Запад в случае конфликта

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Газета Печат: у Путина есть рецепт победы над Западом

Президент России Владимир Путин обладает «рецептом» победы России над Западом. Об этом сообщила сербская газета «Печат».

«То, что у российского президента есть рецепт победы, стало очевидно по выражению его лица, когда он вместе с другими лидерами БРИКС сажал дерево на саммите в Нью-Дели, — из этого корня должен вырасти будущий мир», — говорится в публикации.

Автор материала Боян Билбия считает, что на стороне Москвы играют время и терпение. В публикации отмечается, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, весной 2027 года во Франции состоятся президентские выборы, а в 2029 году в Германии изберут новый состав парламента.

По мнению автора, европейские лидеры, продолжающие поддерживать Украину и наращивать расходы на оборону, одновременно сталкиваются с внутренними политическими проблемами.

В газете «Печат» предположили, что чем больше европейские государства будут вкладывать в украинский конфликт, тем масштабнее могут оказаться политические изменения внутри самих стран. В издании также заявили, что при таком развитии событий Россия сможет добиться политических результатов без прямого военного столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о возможных последствиях размещения европейских военных на Украине. По словам российского президента, ввод войск стран Европы будет означать объявление войны России.

Путин также заявил, что европейские государства подталкиваются руководством ЕС к противостоянию с Россией. При этом глава государства отметил, что Москва не видит оснований для такого конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Эмоциональный гороскоп: какой ты смайлик по знаку зодиака

Последние новости

15:02
«Все супер!» — Двухлетняя дочь Сати Казановой растет вегетарианкой
14:44
«Истинный краш поколений»: Андрей Григорьев-Апполонов показал архивные фото
14:43
Главу УИК Астанину, погибшую в результате атаки БПЛА, похоронили
14:19
«Соскучились друг по другу»: Захарова о безвизовом режиме с Грузией
14:03
Инопланетянин и Канье Уэст проголосовали на выборах в Госдуму: как ИИ обманывает избирателей
13:51
В Сербии раскрыли «рецепт победы» Путина над Западом

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Все решено: Сергей Пенкин наказал похоронить его не в Москве
Дочь Киркорова Алла-Виктория поставила ему ультиматум: «Никакого шоу-бизнеса»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен