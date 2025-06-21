Надземный переход обрушился на трассе под Владимиром после ДТП с фурой

Обрушение надземного перехода произошло на трассе во Владимирской области в результате ДТП. Об этом сообщили в правительстве региона.

Инцидент произошел в районе деревни Липна на федеральной трассе М-7. Следовавшая в сторону Нижнего Новгорода фура допустила наезд на опору надземного пешеходного перехода, после объект обрушился.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожных служб, специалисты демонтируют поврежденные конструкции перехода. Движение на месте инцидента временно перекрыто. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грузовик наехал на девять автомобилей на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Калининском районе Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя фуры, перевозившего песок. Он неправильно выбрал дистанцию.