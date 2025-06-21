«Звезда огромнейшей величины»: актер Андрей Анкудинов о Валентине Талызиной

Андрей Анкудинов и Валентина Талызина вместе играли в спектакле «Волки и овцы».

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина всегда была очень целеустремленным человеком. Об этом заявил заслуженный артист России Андрей Анкудинов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам актера, еще в 2017 году на фестивале в Юрмале Талызина сама подошла к нему и предложила сыграть вместе в одном спектакле.

«Мы с тобой из одного города. Мы из Омска. Я с тобой хочу спеть в спектакле „Волки и овцы“. Я удивился, но сразу согласился», — вспоминает актер.

В этой театральной постановке, вышедшей на сцене Моссовета только в 2022 году, Валентина Талызина сыграла главную роль — Мурзавецкую. При этом Андрей Анкудинов был ее племянником — Виктором.

«Персонаж этот, Мурзавецкая, — отвратительная дама. Она (Валентина Талызина. — Прим. ред.) как настоящая актриса школы Станиславского и великого Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС. — Прим. ред.) своих персонажей должна была оправдывать», — сказал Андрей Анкудинов.

В этом случае Мурзавецкая все свои поступки оправдывала тем, что очень любит своего племянника. Актер добавил, что в этой совместной работе они пели несколько композиций.

«Волки и овцы» — бенефисный спектакль. И она на этом не остановилась: в 2024 году Талызина приняла участие в спектакле «Пиковая дама», где ее героиня тоже пела», — отметил актер.

Также Андрей Анкудинов рассказал, что Валентина Талызина была очень искренним человеком.

«Если она к кому-то привязывалась, то эта привязанность была очень-очень мощной. Валентина Илларионовна — это, конечно, звезда огромнейшей величины», — подчеркнул Андрей Анкудинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что 21 июня умерла Валентина Талызина. Ей было 90 лет.