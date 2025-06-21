В Мариуполе начался праздник выпускников «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Мариуполе. День прощания со школой стартовал с концерта. В празднике участвуют свыше 150 выпускников из Мариуполя.

Ведущими мероприятия стали стендап-комик Кирилл Мочалов и актриса театра и кино Лянка Грыу. В финале вечера выпускники увидят в акватории Азовского моря белоснежную яхту «Ассоль» под алыми парусами. Организаторами мероприятия выступают Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса.

Также для выпускников подготовили грандиозное световое и музыкальное шоу с использованием спецэффектов и пиротехники. Свыше 400 световых приборов раскрасят небо над Мариуполем.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся в Мариуполе в 2022 году.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.