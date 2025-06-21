В Мариуполе начался праздник выпускников «Алые паруса»

Ведущими вечера стали комик Кирилл Мочалов и актриса Лянка Грыу.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Мариуполе. День прощания со школой стартовал с концерта. В празднике участвуют свыше 150 выпускников из Мариуполя.
Ведущими мероприятия стали стендап-комик Кирилл Мочалов и актриса театра и кино Лянка Грыу. В финале вечера выпускники увидят в акватории Азовского моря белоснежную яхту «Ассоль» под алыми парусами. Организаторами мероприятия выступают Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса.
Также для выпускников подготовили грандиозное световое и музыкальное шоу с использованием спецэффектов и пиротехники. Свыше 400 световых приборов раскрасят небо над Мариуполем.
Впервые праздник «Алые паруса» состоялся в Мариуполе в 2022 году.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
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