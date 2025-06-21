«Такие бойцы приехали»: как в Мариуполе проходит турнир по единоборствам

Участник соревнований отметил масштаб мероприятия.

Леонид Чирков, участник первого в истории Донецкой Народной Республики (ДНР) турнира по смешанным единоборствам, организованного Всемирной федерацией Total Kombat, который проходит в Мариуполе, поделился своими впечатлениями от мероприятия. Он назвал его масштабным и отметил высокий уровень подготовки участников. Об этом он сообщил в интервью «Известиям» 21 июня.

«Это большое мероприятие, на самом деле, масштабное. Такие бойцы приехали, тут очень именитые бойцы. С Fight Nights паренек сейчас будет скоро драться и так далее», — подчеркнул Чирков.

Его выступление открывало турнир. Боец досрочно обеспечил себе победу, отправив оппонента в нокаут ударом ноги.

«Да, бой открытия это всегда какая-то ответственность, так как нужно завести зрителей, показать красоту. Они же пришли для этого сюда. Заряжен я всегда перед боями, настраиваюсь», — поделился впечатлениями участник турнира.

Он отметил, что в Мариуполе люди очень дружелюбны и радушны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этот день в Мариуполе стартовал турнир, организованный промоутером Владимиром Хрюновым. В соревнованиях приняли участие более 300 бойцов, в том числе бывший претендент на звание чемпиона мира Кевин Джонсон.

Хрюнов отметил, что проведение турнира в освобожденном городе — это большая честь для него.