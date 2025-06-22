В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 688 0

В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта Ассоль

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Судно вошло в акваторию Азовского моря.

На празднике выпускников «Алые паруса», который проходит в Мариуполе, перед участниками события предстала яхта «Ассоль». Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Невероятно красивое событие в день прощания со школой подростки смогли понаблюдать в вечернее время. На глазах 150 участников мероприятия в качестве финальной части празднования в акваторию Азовского моря вошло белоснежное судно под алыми парусами.

До этого в городе стартовал концерт с музыкальным шоу и грандиозное световое представление с использованием спецэффектов и пиротехники. Более 400 осветительных приборов раскрасили небо.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся в Мариуполе в 2022 году.

Организаторами мероприятия выступают Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса.

Праздник «Алые паруса» в Петербурге был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мариуполе «Алые паруса» посетили потрясающие люди.

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