Гражданина Финляндии задержали на границе за незаконную поездку в РФ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Начато расследование.

Житель Финляндии пересек границу с Россией

Фото: © РИА Новости

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В Финляндии задержали местного жителя за то, что он пересек границу с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на пограничную охрану страны.

В настоящее время ведется предварительное расследование. Мужчину подозревают в неоднократном пересечении границы. По данным местных органов власти, житель «перебрался» в Россию незаконно по суше, а затем вернулся обратно. С какой целью он сделал это — неизвестно.

«Пограничный патруль задержал мужчину по подозрению в нарушении государственной границы. Его подозревают в том, что он незаконно пересек границу по суше из Финляндии в Россию и обратно», — говорится в сообщении.

В 2023-м Финляндия закрыла границу с Россией. Ограничения касаются въезда в республику с туристическими целями, а также транзит через страну. Эта мера продолжает действовать до сих пор. Весной 2025-го Совет министров Финляндии принял решение не открывать границу. Новое постановление будет действовать еще один год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия пообещала Украине оказать военную поддержку.

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