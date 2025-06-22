«Выбираю, что мне нравится»: невестка Валерии ответила хейтерам

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 17 0

Невестку Валерии обвинили в чрезмерной любви к бежевым оттенкам

«Выбираю, что мне нравится»: невестка Валерии ответила хейтерам

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Подписчики девушки не одобряют ее тягу к бежевым оттенкам.

Невестка певицы Валерии, блогер Лиана Шульгина ответила хейтерам, обвинившим ее в чрезмерной любви к бежевым оттенкам. По словам девушки, яркие квартиры и цвета лично ей приедаются очень быстро. Об этом девушка рассказавла в личном блоге в соцсетях. 

Спорный тренд на «бежевых мам» не обошел стороной семью знаменитой певицы Валерии. Ее невестка — Лиана Шульгина — подверглась нападкам со стороны хейтеров. Некоторые поклонники девушки были разочарованы ее стилем. 

Пару дней назад Лиана Шульгина впервые опубликовала фотографии второго малыша, который появился на свет в апреле этого года. В ответ на это популярная невестка именитой певицы получила большую порцию критики. Фанаты обвинили молодую маму в чрезмерной любви к бежевым оттенкам.

Подписчики забеспокоились по поводу психологического здоровья внуков Валерии, растущих в нейтральных цветах. На фото, опубликованном Лианой, видно, что кресла, шторы и даже кроватка малыша бежевые. В ответ на жесткую критику девушка попыталась оправдаться. Она, в частности, сказала, что пока дети маленькие она будет выбирать им одежду в том оттенке, который ей нравится. Потом, когда ребята, станут сознательнее, сами выберут то, что им нравится.

«В интерьере мне и Сене (младший сын Валерии. –Прим.ред.) действительно нравятся пастельные цвета, экрю, бежевое, что-то светлое. Это не надоедает, это подходит ко всему. Яркие квартиры и яркие цвета лично нам приедаются очень быстро, и сразу хочется сменить обстановку. И это проверено. Сейчас я прихожу домой, и мне ничего не надоедает, не бросается в глаза, не хочется поменять цвет стены или обоев», — объяснила девушка.

Также Лиана отметила, что ее любимый цвет — коричневый. При этом яркие вещи и аксессуары у неё тоже есть.

Лиана и Арсений Шульгины поженились в 2020 году. Сейчас пара воспитывает двух детей: девочку Селин и мальчика Мирона.

Ранее 5-tv.ru писал, что удивило Лиану Шульгину во внешности ее второго ребенка.

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