От спорта до творчества: как развивается инклюзивное волонтерство в столице

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Добровольцы помогают людям с инвалидностью на мероприятиях самых разных направлений.

От спорта до творчества: как развивается инклюзивное волонтерство в столице

Фото: mos.ru/Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 11,4 тысячи членов команды ресурсного центра «Мосволонтер» присоединились к инклюзивному направлению. Этот вид волонтерства объединяет москвичей, помогающих людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на городских мероприятиях, и добровольцев с инвалидностью, которые хотят вместе с другими совершать добрые дела. На инклюзивных мероприятиях создается комфортная среда для взаимодействия участников и добровольцев вне зависимости от их физических и психологических особенностей.

«Безграничное желание заботиться о тех, кому часто сложно выполнять самые простые действия, отличает волонтеров инклюзивного направления. Они помогают людям с ограниченным возможностями здоровья быть частью городских событий. „Мосволонтер“ создает условия, для интеграции городских помощников с особенностями здоровья в добровольческую среду. Своим примером они вдохновляют других. У волонтерства нет преград, и помогать может каждый», — рассказал руководитель ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Присоединиться к сообществу волонтеров инклюзивного направления можно на сайте «Мосволонтера». После регистрации городских помощников добавят в специальный чат, где размещена информация о мероприятиях направления, инициативах и лучших практиках инклюзивного волонтерства в столице.

В августе «Мосволонтер» проведет обучение по сопровождению людей с инвалидностью. Участники посетят Российскую школу подготовки собак-проводников, а также будут помогать слабовидящим на слете руководителей сообществ владельцев собак-проводников России и конкурсе «Мы с хозяином вдвоем» Всероссийского общества слепых. Регистрация откроется на сайте.

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