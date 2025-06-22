ВС РФ освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли более 1 355 боевиков.

ВС РФ освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военные освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1 355 боевиков, добавили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
 
 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:50
«Купол Донбасса» нейтрализовал 590 беспилотников ВСУ за неделю
12:33
Резкий запах топлива: в Якутии произошла утечка нефтепродуктов
12:18
ВС РФ освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР
12:09
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
11:55
В ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране
11:39
Юные москвичи почтят память защитников Отечества

Сейчас читают

«Хотелось бы дочку»: Петр Кислов тайно женился на 24-летней актрисе
«Города-побратимы»: врип главы Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025