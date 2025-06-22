Песков: отношениям США и России был нанесен большой ущерб

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Песков: отношениям США и России был нанесен большой ущерб

Песков: отношениям США и России был нанесен большой ущерб

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам пресс-секретаря президента РФ, для их возвращения в конструктивное русло потребуется время.

Отношениям России и США был нанесен большой ущерб. Для их восстановления и возвращения в конструктивное русло будет мало одной ночи, на это потребуется время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков прокомментировал решение Штатов отменить раунд переговоров с Россией по устранению «взаимных раздражителей».

«Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой. Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся», — поделился он.

Песков заявил 19 июня, что новая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа необходима для закрепления результатов, полученных в ходе напряженной работы. Однако, как отметил пресс-секретарь, пока говорить о достигнутом рано, смысла проводить переговоры нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что доверять киевскому режиму в переговорах нельзя. Такое мнение высказал Дмитрий Песков.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Активный рост тела: как минимизировать растяжки во время беременности
14:28
«Самое дорогое, что у меня есть»: как дети Бородиной реагируют на критику в соцсетях
14:15
Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза
13:59
Песков: отношениям США и России был нанесен большой ущерб
13:40
В МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране
13:25
«Вызывает бешенство»: Додик рассказал о письмах с угрозами из-за отношений с Россией

Сейчас читают

«Хотелось бы дочку»: Петр Кислов тайно женился на 24-летней актрисе
«Города-побратимы»: врип главы Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025