Лавров: удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 611 0

Глава МИД России отметил, что этот шаг Вашингтона чреват непредсказуемыми последствиями.

Лавров: удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Российский дипломат подчеркнул, что данный шаг Вашингтона может повлечь за собой непредсказуемые последствия и уже нанес ущерб режиму ядерного нераспространения, а также региональной и глобальной безопасности.

«С российской стороны акцентировано, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый, опасный виток эскалации конфликта», — сообщили в МИД по итогам телефонного разговора, который состоялся по инициативе Будапешта.

В ночь на 13 июня Израиль нанес по ядерным и военным объектам Ирана боевые удары. Это произошло накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. В ответ к вечеру того же дня Иран выпустил беспилотные летательные аппараты и ракеты в сторону противника.

Трамп 22 июня сообщил об успешных атаках по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Удары были направлены на заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США уничтожили ядерную программу Ирана в реузльтате атак по стране. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на совместной с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов Дэном Кейном пресс-конференции.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:35
Вэнс: перекрытие Ормузского пролива обернется гибелью экономики Ирана
19:15
«Гадость»: Карина Кросс отреагировала на поток хейта со стороны аудитории
18:49
Контрастный душ: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе
18:31
«Неуважителен к моей семье»: Дакота об отношениях с Соколовским после развода
18:16
Лавров: удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации
17:55
В РФ заявили о готовности продолжать диалог с США об устранении дипраздражителей

Сейчас читают

Лавров: удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации
«Хотелось бы дочку»: Петр Кислов тайно женился на 24-летней актрисе
«Города-побратимы»: врип главы Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025