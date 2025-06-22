«Благодаря руководству Трампа»: в Пентагоне заявили об уничтожении ядерной программы Ирана
Глава Пентагона: США ликвидировали ядерную программу Ирана
Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
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При атаке использовались противобункерные бомбы.
США уничтожили ядерную программу страны в реузльтате атак по Ирану. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на совместной с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов Дэном Кейном пресс-конференции.
«Мы уничтожили иранскую ядерную программу, и стоит отметить, что операция не была направлена ни против иранских войск, ни против иранского народа», — заявил он.
По словам Хегсета, такие результаты были достигнуты благодаря решительному руководству президента США Дональда Трампа, которое базируется на принципе «мир посредством силы».
В ночь на 13 июня Израиль нанес по ядерным и военным объектам Ирана боевые удары. Это произошло накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. В ответ к вечеру того же дня Иран выпустил беспилотные летательные аппараты и ракеты в сторону противника.
Трамп 22 июня сообщил об успешных атаках по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Удары были направлены на заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке подверглось осуждению.
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