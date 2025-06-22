Взрыв прогремел в церкви на востоке Дамаска

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 47 0

По предварительным данным, погибли и пострадали десятки человек.

Взрыв прогремел в церкви на востоке Дамаска

Фото: www.globallookpress.com/Monsef Memari

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В церкви Святого Ильи, расположенной в восточной части Дамаска, прогремел взрыв. Как сообщает Sham TV в своем Telegram-канале, инцидент произошел в районе Дувейла, где проживает преимущественно христианское население.

По информации источника, в здании неизвестные открыли огонь по прихожанам, после чего активировали взрывное устройство. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.

«В результате чего погибли и получили ранения десятки человек», — уточняется в сообщении.

Ответственность за теракт пока никто не взял.

В результате террористической атаки погибли более 20 человек. Об этом сообщил телеканал Syria TV в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате теракта в церкви в Дувейле погибли более 20 человек», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что атаку совершили двое боевиков.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области задержали подозреваемого в подготовке теракта против местного чиновника.

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