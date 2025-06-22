Слышали стрельбу: священник рассказал подробности теракта в Дамаске

Он уточнил, что в церковь ворвались двое мужчин с поясами смертников.

Священник Миталос Шаттах, служивший в православной церкви Святого Ильи в восточной части Дамаска, рассказал о деталях теракта, произошедшего во время воскресной службы 22 июня. Его слова публикует агентство Reuters.

По словам священника, трагедия началась с автоматной стрельбы на улице.

«Мы начали слышать стрельбу за пределами церкви. Она продолжалась почти две минуты», — рассказал Шаттах.

Он уточнил, что после этого в церковь ворвались двое мужчин с поясами смертников. Они подорвали себя прямо во время мессы, которая традиционно проводится каждое воскресенье.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали 53 человека, число погибших может достигать 25. Очевидцы утверждают, что спустя некоторое время в районе прогремели еще два взрыва — сдетонировали заминированные автомобили. Теракт произошел в квартале Дувейла, где проживает преимущественно христианское население.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теракт в дамасской церкви совершил боевик, связанный с ИГ*.

* ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ