Слышали стрельбу: священник рассказал подробности теракта в Дамаске
Священник Шаттах о теракте в Дамаске: вошли двое человек с поясами смертников
Фото, видео: Omar Sanadiki/AP/ТАСС; 5-tv.ru
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Он уточнил, что в церковь ворвались двое мужчин с поясами смертников.
Священник Миталос Шаттах, служивший в православной церкви Святого Ильи в восточной части Дамаска, рассказал о деталях теракта, произошедшего во время воскресной службы 22 июня. Его слова публикует агентство Reuters.
По словам священника, трагедия началась с автоматной стрельбы на улице.
«Мы начали слышать стрельбу за пределами церкви. Она продолжалась почти две минуты», — рассказал Шаттах.
Он уточнил, что после этого в церковь ворвались двое мужчин с поясами смертников. Они подорвали себя прямо во время мессы, которая традиционно проводится каждое воскресенье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что теракт в дамасской церкви совершил боевик, связанный с ИГ*.
* ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ
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