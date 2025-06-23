В Краснодарском крае запретили посещение общественных мест с собаками

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 24 0

Исключение сделано только для поводырей.

В Краснодарском крае запретили посещение общественных мест с собаками

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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В Краснодарском крае вступил в силу запрет на посещение ряда общественных мест с собаками. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Согласно новому порядку, теперь владельцам собак запрещено заходить с питомцами в магазины, кафе и рестораны, медицинские учреждения, учреждения образования (включая школы и детские сады), а также в культурные организации. Исключение сделано только для собак-поводырей, сопровождающих людей с нарушениями зрения.

В департаменте уточнили, что мера направлена на обеспечение санитарной безопасности, а также комфорта всех посетителей общественных пространств. Владельцам домашних животных рекомендовано оставлять питомцев дома либо пользоваться специально оборудованными зонами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Государственную думу РФ были внесены поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые подразумевают запрет на выгул собак потенциально опасных пород. Во-первых, для детей до 16 лет, во-вторых, заводчикам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

 

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