Мой любимый сериал: в Иванове подвели итоги фестиваля «Пилот»

Главный приз достался работе «Дыши» с Мариной Александровой.

В Иванове завершился седьмой фестиваль российских сериалов «Пилот», где десятки экспертов и участников рынка оценивали новые проекты. Главный приз жюри взял сериальный дебют «Дыши» Анны Кузнецовой, а вот зрителей покорила работа «Олдскул» с Марией Ароновой.

Но особо хочется отметить победу Сергея Марина, он признан лучшим актером за роль в пилоте сериала «Дорогой Вилли», снятого телеканалом РЕН ТВ. С победителями и участниками фестиваля поговорил кинокритик «Известий» Николай Никулин.

На сцене — режиссер сериала «Дорогой Вилли» Владимир Щегольков. Получает приз за актера Сергея Марина, который не смог присутствовать на вручении наград престижного фестиваля сериалов «Пилот», но приезжал в Иваново представлять проект вместе со всей командой.

Созданный каналом РЕН ТВ сериал «Дорогой Вилли» — это галерея ярких мужских ролей. Сергей Маковецкий играет Леонида Брежнева, Кирилл Кяро — канцлера Германии Вилли Бранта. А Сергей Марин вместе с Алексеем Розиным — двух главных героев, которым надлежит выполнить важнейшую политическую миссию: спасти мир от ядерной войны.

«У нас все как бы не лишено духа авантюризма и импровизаций постоянных. Это в какой-то степени и политический детектив, но он не лишен какого-то приключенческого жанра, юмора, что хорошо. Это и мне, и зрителям будет по душе», — отмечает Сергей Марин.

Настоящим, убедительным, образцовым героем сериала быть очень трудно. С одной стороны, его поступки должны быть справедливыми и олицетворять справедливость, с другой — простые человеческие чувства и даже иногда слабости нужно также показывать на экране. Это и называется «правда жизни».

Сюжет основан на реальных событиях, когда в 1960-е годы с целью предотвратить ядерную войну сверхдержав по личному поручению Брежнева в ФРГ были отправлены два тайных агента. Один — бывший разведчик, а ныне переводчик, второй — его друг, журналист. Они никак не должны быть связаны с КГБ, чтобы не случилось дипломатического скандала. Их задача — передать послание канцлеру Вилли Бранту, оказавшись в ФРГ под предлогом посещения форума Гете. Чтобы не произошло страшной мировой катастрофы, Брежнев лично инициирует это задание.

«Мы все помним Брежнева как человек, который из анекдотов. И было интересно узнавать о Брежневе в тот момент, когда он был активным политическим деятелем. Если про Брежнева посмотреть, Брежнев в какой-то период времени был рок-звезда. Как он встречался с людьми, как одевался, как ходил», — заявил режиссер сериала «Дорогой Вилли» Владимир Щегольков.

Престижнейший смотр, седьмой «Пилот» по счету, шел четыре дня. И на нем были представлены первые серии самых ожидаемых проектов нового сезона.

Среди них — получившая приз зрительских симпатий комедия «Олдскул» с Марией Ароновой в роли школьной учительницы старой закалки. Актриса взяла и награду за лучшую женскую роль. Обладатель приза жюри — драма «Дыши» с Мариной Александровой о том, как трудно сохранят самообладание, когда ты акушерка и мать троих детей.

Но помимо показа сериалов на фестивале обсуждались и ключевые для индустрии вопросы в рамках деловой программы: как создавать документальное кино для эфирных каналов, как найти актуальные темы. Показательным примером стали фильмы НМГ ДОК, например, «Александр III», собравший почти восемь миллионов зрителей у экранов.

«Этот фильм появился в нужном месте и в нужное время. И он оказался очень созвучен потребностям аудитории. Эту историю мы прямо предугадали», — заявила руководитель кластера НМГ ДОК Юлия Засько.

«Александр III» — это документальный проект из цикла «Великие». 2025 год доказал, что есть большой интерес к кино об исторических личностях. Вот и сериал «Дорогой Вилли» подтверждает тенденцию.