Более 20 человек погибли в результате теракта в Дамаске

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Свыше полусотни получили ранения.

Фото, видео: Reuters/The White Helmets; 5-tv.ru

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В столице Сирии в результате нападения террориста-смертника на православную церковь Святого Ильи погибли более 20 человек, свыше полусотни ранены. Боевик открыл огонь по прихожанам, после чего совершил самоподрыв.

Полиция установила, что преступник был связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». При этом, это первая атака, организованная ИГИЛ* после свержения силами радикальной оппозиции законного избранного руководства Сирии.

По данным «Нью-йорк таймс», обстановка в республике в ближайшие дни может накалиться еще сильней. Ожидается нападения на американские военные базы, размещенные в Сирии, — в ответ на удары США по Ирану.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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