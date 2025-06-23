Более 20 человек погибли в результате теракта в Дамаске
Свыше полусотни получили ранения.
Фото, видео: Reuters/The White Helmets; 5-tv.ru
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В столице Сирии в результате нападения террориста-смертника на православную церковь Святого Ильи погибли более 20 человек, свыше полусотни ранены. Боевик открыл огонь по прихожанам, после чего совершил самоподрыв.
Полиция установила, что преступник был связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». При этом, это первая атака, организованная ИГИЛ* после свержения силами радикальной оппозиции законного избранного руководства Сирии.
По данным «Нью-йорк таймс», обстановка в республике в ближайшие дни может накалиться еще сильней. Ожидается нападения на американские военные базы, размещенные в Сирии, — в ответ на удары США по Ирану.
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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