Медведь убил двух мужчин в Южно-Сахалинске

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

В Южно-Сахалинске медведь напал на людей

Медведь напал на двух жителей Южно-Сахалинска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В городе проводятся вынужденные меры по отстрелу опасного животного.

На Сахалине — в городе Южно-Сахалинск — медведь загрыз двух мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

ЧП произошло 23 июня. Согласно информации ведомства, в районе «Трех оленей» на одного из мужчин напал агрессивный медведь. В результате происшествия местный житель скончался в машине скорой помощи. Затем, немного позднее, полиция обнаружила еще одного мужчину. К тому времени у последнего отсутствовали признаки жизни.

После инцидента представители органов власти преступили к расследованию обстоятельств произошедшего. Полиция возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц. Всех виновных привлекут к ответственности по статье о халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Также известно, что в городе специалисты регионального Агентства лесного и охотничьего хозяйства приступили к вынужденному отстрелу животного. Эта мера нужна для обеспечения безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму лев напал на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. Мужчина получил серьезные раны. Его экстренно доставили в больницу, где за его жизнь хирурги боролись три часа. Сейчас Олег Зубков находится в реанимации.

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