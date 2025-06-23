«В реанимации»: хирург рассказал о состоянии директора парка «Тайган» Зубкова

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 26 0

Хирург Дорошенко: у Зубкова были порваны грудина и мышцы шеи

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врачи боролись на жизнь мужчины три часа.

Состояние директора парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напал лев, удалось стабилизировать. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал главный торакальный хирург Республики Крым Андрей Дорошенко.

Сейчас Олег Зубков находится в реанимации. Он в тяжелом состоянии. Андрей Дорошенко рассказал, что операция длилась три часа. В ней принимали участие два врача.

Хирург отметил, что у пациента была повреждена трахея, шея и большая грудная мышца слева.

«Лев разорвал клыками <…> Все это ушито», — сказал Андрей Дорошенко.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, хирург подчеркнул, что состояние Зубкова удалось стабилизировать. При это давать конкретные прогнозы еще слишком рано.

«Даст Бог, все будет хорошо», — сказал врач

По словам хирурга, Олег Зубков будет здесь (в Крыму. — Прим.ред.) до 23 июня. Затем медики будут принимать решение о его переводе в московскую клинику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму лев напал на директора и основателя ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Инцидент произошел вечером 22 июня. Мужчину экстренно доставили в ближайшую больницу. Очевидец нападения Елена Романова рассказал, что у человека, на которого набросился хищник, сильно пострадали руки, голова и лицо.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:56
Каждый третий россиянин не хочет работать летом
9:50
«В реанимации»: хирург рассказал о состоянии директора парка «Тайган» Зубкова
9:21
В России появятся единые школьные учебники
9:05
В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники
8:53
Упал — сломал ребро: какие велотравмы появляются от плохой экипировки
8:49
Больше пяти тысяч человек в Нидерландах вышли на протест против политики НАТО

Сейчас читают

FPV-дроны уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
На пороге ядерной войны: Небензя прокомментировал атаки США по Ирану
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025