От анорексии и зависимостей до духовных практик: что известно о муже Митрошиной

Не только блогер оказалась в центре внимания после задержания, но и ее возлюбленный из-за своего непростого прошлого.

Незадолго до задержания блогер Александар Митрошина вышла замуж за коуча Тимура Кошкарова. Мужчина уже успел привлечь внимание общественности к своей персоне своей необычной историей. Как выяснилось, супруг блогера в прошлом сталкивался с серьезными проблемами, включая анорексию, зависимости и психические расстройства.

Муж Саши Митрошиной. Instagram*/timur_koshkarov

Тимур, который называет себя предпринимателем и экспертом по духовным практикам, открыто рассказывает о своем прошлом. Он признается, что смог преодолеть анорексию, зависимости и даже миллионные долги благодаря йоге, медитациям и работе над собой.

«Я вышел из зависимостей, восстановился от анорексии, проблем с психикой, вышел из миллионного долга и научился соединять духовное и материальное в деятельности», — пишет Кошкаров в своем блоге.

Сейчас Тимур продает курсы, которые, по его словам, помогают людям изменить жизнь. Один из таких тренингов, рассчитанный на 28 дней, стоит 2800 рублей. Он утверждает, что уже более 300 человек присоединились к его программе, которая помогает «управлять состоянием, мыслями и делать тело красивее, а жизнь богаче».

Однако не все так просто в жизни пары. Недавно Саша Митрошина была задержана в России по обвинению в отмывании 127 миллионов рублей. По последней информации, именно Тимур уговорил ее прилететь в Россию, несмотря на то, что последние три года она проживала в ОАЭ. Еще недавно Митрошина заявляла, что решила все проблемы с налоговой, но, как выяснилось, не до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Александру Митрошину отправили под домашний арест.

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